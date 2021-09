Gold Rate:लखनऊ में सोने और चांदी के दामों में दिखा ठहराव ,जानिए आज के दाम

Silver and Gold Rate in lucknow

लखनऊ ,(Gold Rate in lucknow)सोना हो या चांदी लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में रोज बदलाव देखने को मिलता हैं। (Gold Rate in lucknow) चौक व्यापारी ने कहाकि सोने और चांदी के दामों में होते बदलाव की वजह से लोग खरीदारी शै से नहीं कर पा रहे हैं। (Gold Rate in lucknow)खासतौर से महिलाये .जोकि सबसे ज्यादा शौकीन होती हैं। सर्राफा बाजारो में खरीदारी की रौनक देखने को नहीं मिल रहे हैं। वही अमीनाबाद व्यापारी बोले की दुकानों में ग्राहकी बहुत ही कम हो गई हैं। (Gold Rate in lucknow)बाजार बहुत ही सुस्त चल रहा हैं।

ये हैं राजधानी के खास सर्राफा बाजार (Gold Rate in lucknow)

(Gold Rate in lucknow) लखनऊ के इन जगहों में सोने -चांदी की अच्छी और बड़ी दुकाने हैं। जहा पर गारंटी,वारंटी के साथ अच्छी खरीदारी की जा सकती हैं। जैसे झंडे वाला पार्क, गोल मार्केट चौराह, अमीनाबाद, इंदिरानगर, आलमबाग ,चौक ,कृष्णानगर ,अलीगंज ,आदि शामिल हैं।

Gold Price आज के सोने के दाम

Today 22 Carat Gold Price ----10 gram ₹ 46,140

Today 24 Carat Gold Rate --------- 10 gram ₹ 50,340

Today Silver Price Per Gram

चांदी के दाम ------ 10 gram ₹ 632 ₹ 634