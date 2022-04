योगी सरकार की नई पहल, मनरेगा योजना से यूपी में बनेंगी 150 हाईटेक नर्सरी

राज्य सरकार प्रदेश में पौधरोपण को बढ़ावा देने के साथ बागवानी से जुड़े किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसके लिए उसने मनरेगा योजना से 150 हाईटेक नर्सरी बनाने की योजना तैयार की है। ग्राम्य विकास विभाग को 100 दिनों में नर्सर (पौधशालाएं) स्थापित करने का प्रस्ताव बना लेने के लिए कहा है।

सरकार की योजना इन पौधशालाओं में 22 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधों को रोपित करने की है। प्रत्येक नर्सरी में 15 लाख पौधे रोपे जाएंगे। नर्सरी में रोपित फल, फूल और सब्जी के अच्छी गुणवत्ता के पौधे किसानों की आय के बड़े श्रोत बनेंगे।

150 hi-tech nurseries will be built in UP through MNREGA scheme