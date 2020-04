राजस्थान के कोटा में फंसे 8000 छात्रों को वापस लाने के लिए यूपी से रवाना हुईं 200 बसें

लखनऊ. कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश को तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए यूपी से 200 बसें रवाना की गई हैं। ये बसें कोटा में फंसे राज्य के 8000 छात्रों को लेकर लौटेंगी। सभी बसों को उत्तर प्रदेश से सैनिटाइज कर कोटा भेजा गया है। बसों में स्टूडेंट्स के लिए मास्क और सैनिटाइजर तक भेजे गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के इस फैसले की तारीफ की है। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए बस का इंतजाम किया, उसी तरह दूसरे राज्य की सरकारों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए।

As the UP govt called back students of UP living in #Kota #Rajasthan, it can also be done for students from other states. Students in Kota can be sent to their home states on the consent of the concerned state govt so that these young boys & girls do not panic or feel depressed.