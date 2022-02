मान्यता पाने के लिए अस्पताल का गंदा खेल, 250 मजदूरों को जबरन मरीज बनाकर लगा दिया वीगो, संचालक का बेटा गिरफ्तार

राजधानी लखनऊ में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिहाड़ी मजदूरों को पैसों का लालच दिखाकर उन्हें नाटक की बीमारी करने को कहा गया। काम की तलाश में आए मजदूर पैसों के लालच में आ गए। लेकिन अस्पताल में जाते ही उन्हें बंधक बना लिया गया।

राजधानी लखनऊ में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिहाड़ी मजदूरों को पैसों का लालच दिखाकर उन्हें नाटक की बीमारी करने को कहा गया। काम की तलाश में आए मजदूर पैसों के लालच में आ गए। लेकिन अस्पताल में जाते ही उन्हें बंधक बना लिया गया। नाटक की बीमारी का सचमुच का इलाज शुरू कर दिया गया। जब मजदूरों ने विरोध किया तो उन्हें चुप कराकर नाटक जारी रखने को कहा। किसी तरह एक पीड़ित वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। करीब 250 पीड़ितों को इसमें शामिल किया गया है। यह पूरा मामला एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके से अस्पताल संचालक एमसी सक्सेना के बेटे शेखर सक्सेना को गिरफ्तार किया गया है।

250 Labourers taken as Hostage for Recognition Operator son Arrested