सीएम योगी का सबसे बड़ा फेरबदल, इन अधिकारियों को लेकर किया बड़ा ऐलान, लखनऊ में मिली इनको बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार सख्ती दिखा रहे हैं। इसके लिए वह लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसके तहत कुमार रणविजय सिंह को अप्पर पुलिस अधीक्षक को अपर पुलिस अधीक्षक बागपत से अप्पर पुलिस अधीक्षक गौतम बुध नगर में तैनाती मिली है। सर्वेश कुमार मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक लखनऊ से अपर पुलिस अधीक्षक हापुर व राजेश कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक मेरठ से अपर पुलिस अधीक्षक लखनऊ में तैनाती दी गई है।

इससे पहले किए थे 18 आईपीएस के तबादले

जानकारी हो कि इससे पहले डीजीपी मुख्यालय ने 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें ज्यादातर अधिकारी वे हैं जिन्हें हाल ही में प्रांतीय पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति दी गई है। जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं उसमें तीन डीआईजी और 15 एसपी शामिल हैं।

