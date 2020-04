लखनऊ में आज मिले 31 नए कोरोना पॉजिटिव, यूपी में संक्रमित मरीजों की संख्या 700 पार

लखनऊ. बुधवार को लखनऊ समेत यूपी में 45 नये कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से अकेले लखनऊ में 31 मरीज मिलने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मच गया। इसके बाद राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। शाम तक पॉजिटिव केस और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज 200 नमूनों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। यूपी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के आइसोलेशन वार्ड प्रभारी डॉ सुधीर कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि 806 संदिग्धों के सैंपल की जांच रिपोर्ट में 45 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 31 संक्रमित लखनऊ से हैं। यह सभी सदर इलाके के हैं। इसके अलावा आगरा के 13 और सीतापुर के एक मरीज में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।

लखनऊ में पहली बार एक साथ 31 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि के बाद राजधानी में सख्ती और बढ़ना स्वाभाविक है। लखनऊ के 13 इलाके पहले से ही हॉटस्पाट के तौर पर चिन्हित हैं। हालांकि, राहत की बात यह है बुधवार को मिले 31 नये केस सदर में मिले हैं, जो हॉटस्पाट के तौर पर चिन्हित है। राजधानी में कोई नया हॉटस्पाट नहीं बढ़ा है।

