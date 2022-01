यूपी में 15 फीसदी मरीज ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित, सबसे ज्यादा केस लखनऊ में, कोविड के कुल मामले 3000 पार

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी के 10 जिलों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां 15 फीसदी मरीज ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित मिले हैं। कुल 205 सैंपल सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 31 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी के 10 जिलों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां 15 फीसदी मरीज ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित मिले हैं। कुल 205 सैंपल सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 31 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दरअसल, मंगलवार को ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आए थे। नए वैरिएंट में जद में आले वाले कुल मरीजों की संख्या 31 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से हैं। वहीं, राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,173 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह नियम छह जनवरी से लागू होंगे।

