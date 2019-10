Big breaking - उत्तर प्रदेश में बिकेगा ₹32 किलो प्याज, जाने क्या है पूरी योजना

लखनऊ. प्याज की बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए मुख्य सचिव ने हाफेड द्वारा नाफेड के माध्यम से 4500 कुंटल प्याज तीन चरणों में क्रय करेगा। प्रबंध निदेशक हाफेड ने यह जानकारी दी। प्रबंध निदेशक हाफेड से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में पंद्रह सौ कुंतल प्याज नाफेड से क्रय करेगा। जिसकी आपूर्ति लखनऊ में 6 स्थानों पर होगी। इसी क्रम में आज 17 अक्टूबर को नासिक से 270 कुंतल प्याज लखनऊ पहुंचा। जिसकी बिक्री लखनऊ के 6 स्थलों में की जाएगी।

यह स्थल है जहां बिकेगा ₹32 किलो प्याज

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम 80 कुंटल

राजकीय उद्यान अलीगंज 50 कुंतल

राजकीय उद्यान आलमबाग 50 कुंटल

लोहिया पार्क गोमती नगर 30 कुंटल

मोबाइल वैन द्वारा 20 कुंतल

उद्यान निदेशालय सप्रू मार्ग 40 कुंतल

प्रबंध निदेशक हाफेड ने बताया कि नासिक से विगत 16 अक्टूबर को जनपद बनारस और गोरखपुर के लिए 250 -250 कुंतल प्याज से भरा ट्रक चल चुका है। जो तीन-चार दिन में बनारस और गोरखपुर पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त आज 17 अक्टूबर को आगरा जनपद के लिए 250 कुंटल से लदा ट्रक प्याज चल चुका है। इसी क्रम में आगामी 18 अक्टूबर को प्रयागराज व मेरठ के लिए 250 - 250 कुंटल ट्रक प्रस्थान करेगा। यह प्याज ₹32 प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री व विभागीय अधिकारियों के प्रयास से प्याज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुंच रहा है।

₹ 32 kg onion will be sold in Uttar Pradesh