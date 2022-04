नवरात्रि में बलि देने के लिए मासूम का किया अपहरण, जानिए कितने में कर दिया सौदा

5 Year Boy Kidnapped For sacrificial in NavratriKidnapping in Lalitpur: नवरात्रि में बलि देने के लिए एक बच्चे का अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं कुछ पैसे के लिए सौदा कर दिया। गनीमत रही कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 72 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद करके 4 आरोपियों को जेल भेज दिया।

लखनऊ Updated: April 07, 2022 05:26:40 pm

उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले बीते दिनों जिले के एक नामचीन परिवार के बच्चे का अपहरण हो गया। गुरुवार को पुलिस ने 72 घंटे के अंदर मामले खुलासा कर चार आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले की छानबीन में झांसी पुलिस की एसओजी टीम सहित जिले की 11 टीमें लगाई गई। खुलासा हुआ कि नवरात्रि में बलि देने के इरादे से मासूम का अपहरण किया गया। अपहरकर्ता महिला ने पकड़े गए परिवार के बच्चा बेच दिया था। हालांकि पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस के अनुसार सोमवार को करीब 9 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू नगर निवासी कल्याण सिंह चढार का 5 बर्षीय मासूम बेटा आशीष चाढार अपनी बहन का साथ दूध लेने गया था। तभी वहां एक महिला आई और बच्चे से बातचीत करते उसे लेकर वहां से चली गई। घटना पास के ही एक मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे की गायब होने की घटना पता चली तो पहले खोजबीन शुरू हुई। बच्चा के नही मिलने पर घरवालों ने सदर कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में एक महिला बच्चे को ले जाती नजर आई। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक मौके पर पहुंचे और झांसी एसओजी टीम की मदद से खोजबीन शुरू की।

यह भी पढ़ें आखिर उत्तर प्रदेश में किस कानून से चलता है बुल्डोजर, कौन देता है निर्देश बच्चे को ऐसे सकुशल बचाया थाना मडावरा पुलिस को सूचना मिली कि रनगांव में किसी व्यक्ति के पास एक छोटा बच्चा कहीं से आया है। एसओजी टीम सहित मडावरा पुलिस ने रनगांव में छापामारा। पुलिस विभाग में ही होमगार्ड के पद पर तैनात शंकर बरार का पुत्र डरुलाल बरार के घर से 5 वर्षीय मासूम मिला। होमगार्ड शंकर बरार उसका बेटा जगत देव बहू इंद्रा पत्नी जगत देव और उसके दामाद जितेंद्र उर्फ जित्तू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबकि अपहरणकर्ता महिला गीता उर्फ चंदावली वाली फरार बताई जा रही।

