Corona के 51 नए केस, कोविड 19 वैक्सीन वालों की संख्या

उत्तर प्रदेश 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग को कल तक कुल पहली डोज 1,29,22,356 तथा दूसरी डोज 65,49,712 दी गयी है. कल तक 23,44,195 प्रीकॉशन डोज दी गयी. कल तक कुल मिलाकर 29,54,48,871 वैक्सीन की डोज दी गयी है. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,25,612 सैम्पल की जांच की गयी। कोरोना संक्रमण के 51 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 10,63,77,890 सैम्पल की जांच की गयी हैं। उन्होंने बताया कि विगत 24 घण्टों में 150 लोग तथा अब तक कुल 20,45,563 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल 1,059 एक्टिव मामले है।

File Photo of Covid 19 Treatment in Hospital of Uttar Pradesh