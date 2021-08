उद्यमियों को जमीन दिलाने के लिए 5900 एकड़ का बनेगा डेटा बैंक

5900 acres of data bank will be built to provide land to entrepreneurs- योगी सरकार (UP Government) अगले तीन सालों में 5900 एकड़ का लैंड बैंक तैयार करने की योजना बना रही है। जमीन पर आधा दर्जन मेगा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है। इनके लग जाने पर करीब 5000 लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।