यूपी में उग्र प्रदर्शन के दौरान आज 6 की मौत, सरकार ने की पुष्टि, बढ़ सकती है संख्या

लखनऊ. नागरिक संशोधन बिल (CAA) के खिलाफ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टी की है। कानपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 10 प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है। इनमें से तीन के पेट और एक के सीने में गोली लगी है। सभी को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई पुलिस कर्मी भी हिंसक प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं।

ये भी पढ़ें- लखनऊ में माहौल रहा शांत, सीएम के आदेश पर हुई पहली कार्रवाई, एक उपद्रवी पर 1.72 लाख का जुर्माना

मुख्य सचिव का आया बयान-

उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव, अवनीश कुमार अवस्थी ने बयान में कहा कि राज्य भर में #CitizenshipAmendmentAct के विरोध में हुई हिंसा के दौरान केवल आज ही 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेरठ में तीन, ब‍िजनौर में दो और मुजफ्फरनगर में एक उपद्रवी को मौत हो गई है। सभी जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात है।

ये भी पढ़ें- यूपी की इन दो विधानसभा सीटों पर जल्द हो सकते हैं उपचुनाव

Uttar Pradesh government's Additional Chief Secretary, Awanish Kumar Awasthi: 5 people died today in the violence during protests against #CitizenshipAmendmentAct, across the state. (file pic) pic.twitter.com/ZryS0VaZ02