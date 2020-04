कोरोना से लखनऊ में हुई पहली मौत, 300 मीटर की परिधि में मिले 31 नए कोरोना पॉजिटिव, यूपी में अब तक 727 कोरोना संक्रमित

लखनऊ. लॉकडाउन 2.0 का पहला दिन लखनऊ के लिए बेहद निराशाजनक रहा। बुधवार को राजधानी में जहां 31 कोरोना संक्रमित पाये गये, वहीं केजीएमयू में भर्ती लखनऊ के पहले कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश में 45 नये कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से अकेले लखनऊ के 31 संक्रमित हैं, जो मात्र 300 मीटर की परिधि मे पाये गये हैं। अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है वहीं, यूपी में यह संख्या 727 पहुंच गई है। इनमें करीब 400 जमाती हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाये गये हैं। लखनऊ में पहली बार एक साथ 31 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में सकते में आ गया। हालांकि, राहत की बात यह है कि राजधानी में कोई नया हॉटस्पाट नहीं बढ़ा। बुधवार को मिले सभी 31 नये केस सदर इलाके में मिले हैं, जो पहले से ही हॉटस्पाट के तौर पर चिन्हित है। 08 अप्रैल को राज्य सरकार ने लखनऊ के 12 हॉटस्पाट सहित कुल 105 हॉटस्पाट को सील कर दिया था। एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद नजीराबाद इलाके को लखनऊ का 13वां हॉटस्पाट घोषित किया गया था।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के आइसोलेशन वार्ड प्रभारी डॉ सुधीर कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि 806 संदिग्धों के सैंपल की जांच रिपोर्ट में 45 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 31 संक्रमित लखनऊ से हैं। यह सभी सदर इलाके के हैं। इसके अलावा आगरा के 13 और सीतापुर के एक मरीज में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीतापुर के 60 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई है, जो सीतापुर जिला अस्पताल में मरीज भर्ती है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि हॉटस्पॉट इलाकों सुबह-शाम दो बार सेनेटाइज किया जा रहा है, ताकि कहीं भी संक्रमण की गुंजाइश न बचे। लोगों को सभी सुविधाएं मिलती रहें, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है।

लखनऊ में 31 नये पॉटिजिव, सिर्फ सदर में 50 मरीज

सदर इलाके के 18 कोरोना पाजिटिव का इलाज पहले से ही चल रहा है। अब यहां 31 मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर करीब 50 हो गई है। यह सभी संक्रमित सिर्फ 300 मीटर के एरिया के अंदर ही पाए गए। खास बात यह है कि ये सभी जमातियों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं।

लखनऊ में पहली मौत, यूपी में अब तक 12 ने तोड़ा दम

उत्तर प्रदेश में अब तक 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक चार मौतें आगरा में हुई हैं। इसके अलावा कानपुर में दो, मुरादाबाद, बस्ती, मेरठ, वाराणसी, बुलंदशहर और लखनऊ में एक-एक मरीज की मौत हुई है। बुधवार को लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती 64 वर्ष के बुजुर्ग की मौत हो गई, जो लखनऊ की पहली मौत है।

स्वस्थ हुए 55 मरीज

उत्तर प्रदेश के 44 जनपदों में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये गये हैं। इनमें सबसे अधिक 161 संक्रमित मरीज आगरा के हैं। यूपी में कुल मरीजों का आंकड़ा 727 पहुंच चुका है, जिनमें से 55 कोरोना पेशेंट स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों में नोएडा के 13, आगरा के 10, मेरठ के 09, गाजियाबाद के 07, लखनऊ के 6 और कानपुर, शामली, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी का एक-एक कोरोना मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं।

