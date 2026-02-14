UP में कामकाजी महिलाओं के लिए 8 नए छात्रावास, ₹251.82 करोड़ जारी, 4 हजार को सुरक्षित आवास

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न उद्योगों, सेवा क्षेत्रों, निजी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। आवास की कमी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उनके लिए बड़ी समस्या बनती रही हैं। इस परियोजना के माध्यम से सरकार न केवल सुरक्षित आवास उपलब्ध करा रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है। सुरक्षित आवास मिलने से महिलाओं की कार्यक्षमता और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। वे बिना किसी भय या असुविधा के अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित आवास व्यवस्था महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब महिलाओं को रहने की चिंता नहीं होती, तो वे रोजगार और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे पाती हैं।