धड़कन की रफ्तार घटाता है कोरोना, 90 प्रतिशत मरीजों में हृदय संबंधी बीमारी होने की संभावना अधिक

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद लोगों में अन्य रोग के बीमारियों के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। कोविड से संक्रमित मरीजों में दिल का दौरा पड़ने जैसी बीमारी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि मध्यम से गंभीर संक्रमण वाले लगभग 90 प्रतिशत लोगों के हृदय पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। वैसे को कोरोना सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोविड के कारण हृदय संबंधी जटिलताओं के मामले भी बढ़ रहे हैं। फेफड़ों को प्रभावित करने के साथ ही कोरोना दिल की धड़कन भी कम कर रहा है। सामान्य तौर पर बुखार में हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन कोरोना के तमाम मरीजों की धड़कन कम होने की शिकायत मरीजों में देखी जा रही है। इतना ही नहीं दिल के मरीजों में हार्ट ब्लॉकेज बढ़ने के भी लक्षण मिले हैं।

90 Percent Patients Likely to have Heart Problems after Corona Virus