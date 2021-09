20 साल बाद रिहाई पर बाहर आएंगे 97 कैदी, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

97 Prioners Imprioned for 20 Years Given Interim Bail by SC- उत्तर प्रदेश की जेलों में 20 साल से अधिक समय से सजा काट रहे 97 कैदियों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।