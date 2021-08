सीएम योगी ने स्वीकृत की जमीन, पुरी के जगन्नाथ के तर्ज पर लखनऊ में भी बनेगा भव्य मंदिर

A grand temple will be built in Lucknow on lines of Jagannath of Puri- ओडिसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर (Jagganath Mandir) की डिजाइन पर लखनऊ में भी भव्य मंदिर बनेगा। यूपी सरकार ने प्रवासी ओडिसा समाज के लोगों के लिए पांच एकड़ की जमीन स्वीकृत कर ली है। इसके साथ ही सरोजिनी नगर के बिजनौर में 'उड़ीसा कल्चरल एंड रिसर्च सेंटर' भी बनेगा।