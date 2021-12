Aadhaar Card Update: ऐसे अपडेट करें आधार कार्ड, जानिए पता, फोटो और मोबाइल नंबर अपडेट करने का पूरा तरीका

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड के बिना आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। मगर आधार कार्ड अपडेट करने का तरीका अब पहले से बेहद आसान हो गया है। आज हम आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, फोटो और पता अपडेट करने का तरीका बता रहे हैं।

लखनऊ Published: December 24, 2021 08:00:50 pm

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड पर अपना नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड में अपना नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि अपडेट करना होता है। आधार कार्ड के बिना आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। मगर आधार कार्ड अपडेट करने का तरीका अब पहले से बेहद आसान हो गया है। आज हम आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, फोटो और पता अपडेट करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोटो कि -

फोटो कैसे बदलें (How to Update Photo on the Aadhaar Card) यूजर को UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। विवरण को फॉर्म में भरना होगा। इसके बाद, केंद्र में मौजूद कार्यकारी बायोमेट्रिक सत्यापन से फॉर्म में दी गई जानकारी की पुष्टि करेगा। अब कार्यकारी आधार नामांकन केंद्र और आधार सेवा केंद्र पर फोटो लेगा। अब आपको फोटो बदलने के लिए 25 रुपये + जीएसटी का भुगतान करना होगा। पर्ची कार्यकारी द्वारा एक अनुरोध संख्या के साथ वितरित की जाएगी। अंत में, आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार परिवर्तन की स्थिति प्राप्त करने के लिए यूआरएन का उपयोग कर सकते हैं।

सभी विवरण जोड़ें। 'आप क्या अपडेट करना चाहते हैं' विकल्प का चयन करना सुनिश्चित करें। एक नया पेज दिखाई देगा, और आपको एक कैप्चा दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी सत्यापित करें और 'सेव एंड प्रोसीड' विकल्प पर क्लिक करें।

