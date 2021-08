Aadhaar Card: बर्थ सर्टिफिकेट के बिना भी बन जाएगा आपके बच्चे का आधार कार्ड, ये है तरीका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क, लखनऊ. Aadhaar Cardभारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बड़ों के साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड (aadhar card for child) जारी करता है। बच्चों को नीले रंग का बाल आधार जारी किया जाता है। बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिये माता-पिता का आधार कार्ड होना जरूरी है इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। पर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीें है तब भी आपके बच्चे का आधार बन सकता है। यूआईडीएआई ने इसे थोड़ा और आसान कर दिया है। अब अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी सिर्फ हाॅस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप दिखाने पर भी बच्चों का आधार कार्ड बन जाएगा।

बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म

यूआईडीएआई ने बच्चों का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। अब तक इसके लिये माता पिता के आधार कार्ड के अलावा बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब यूआईडीएआई ने बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब आप सिर्फ अस्पताल का डिस्चार्ज स्लिप लगाकर भी बच्चों का आधार कार्ड बनवा सकते हैं।

#AadhaarChildEnrolment

To enroll your child for #Aadhaar, you only need the child's birth certificate or the discharge slip from the hospital and the Aadhaar of one of the parents.

List of other documents that you can use for the child's enrolment: https://t.co/BeqUA07J2b pic.twitter.com/J1W3AYSVoP — Aadhaar (@UIDAI) July 27, 2021

आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं

बच्चों का आधार कार्ड बनाते समय उनका न तो फिंगरप्रिंट लिया जाता है और न ही आंखों की पुतलियों को स्कैन किया जाता है। सिर्फ बच्चे फोटो लेकर आधार कार्ड बना दिया जाता है। फिर जब बच्चा पांच साल का हो जाता है तब उसके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है। यूआईडीएआई अनुसार पांच बच्चे के पांच साल का हो जाने के बाद उसके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराना हरूरी होता है। पांच साल और 15 साल पर बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है।

#AadhaarChildEnrolment

Remember to update the biometrics of your child in #Aadhaar at the age of 5 years and again at the age of 15 years. These mandatory biometric updates for children are FREE OF COST.

Locate your nearest #AadhaarEnrolment Centre here: https://t.co/oCJ66DUBEk pic.twitter.com/0L94pTOLVV — Aadhaar (@UIDAI) July 29, 2021

आधार कार्ड डिटेल का रखें ध्यान

बच्चों का आधार कार्ड बनवाते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उसमें दी जा रहीं सभी जानकारियां सही हैं ओर किसी तरह की मात्रात्मक या शाब्दिक त्रुटि नहीं है। नाम समेत सभी डिटेल की अंग्रेजी और हिंदी समेत लोकल भाषा में स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखें। एक्नाॅलेजमेंट स्लिप में डिटेल को जरूर रिचेक करें।यूआईडीएआई ने भी इस बाबत ट्वीट कर लोगों को जागरूक किया है।