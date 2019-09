आधार बनवाने वालों के लिए हुआ ये बड़ा बदलाव, अब इस तरीके से करें अप्लाई

लखनऊ. भारत सरकार (Central Government) ने साल 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) का गठन भारत के हर नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (National Identity Card) उपलब्ध करवाने के लिये किया गया। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड (Aadhar Card) बने कई साल बीत गए लेकिन कार्ड घर नहीं आया, आधार कार्ड में सुधार कराने के बाद आधार पत्र (Aadhar Letter) नहीं मिला या मूल आधार पत्र कहीं खो गया। ऐसे हालात में अब आपको आधार के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिना किसी झंझट के 50 रुपए का मूल्य अदाकर मूल आधार पत्र घर बैठे मंगा सकते हैं।

आधार के लिये ऑनलाइन करें भुगतान (Aadhar Card Online Fees)

मूल आधार पत्र या आधार कार्ड (Aadhar Card) के लिए आपको पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा। यहां गेट आधार को क्लिक करें और फिर आर्डर आधार रिप्रिंट पर जाएं। आधार नम्बर (Aadhar Number) दर्ज करें, सिक्योरिटी नंबर (Security Number) डालें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा।

आधार के लिये ऑनलाइन भरें फीस

इतनी प्रक्रिया के बाद आपको 50 रुपए का ऑनलाइन भुगतान (Aadhar Online) करना होगा। आप भुगतान क्रेडिट (Credit Card), डेबिट कार्ड (Debit Card) और ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) के जरिए कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका नंबर पंजीकृत नहीं है तो गैर पंजीकृत मोबाइल नंबर (Mobile Number) से भी आप आधार पत्र का रिप्रिंट (Aadhar Card Reprint) मंगाया जा सकता है।

स्पीड पोस्ट से सीधा घर आएगा आधार

रिप्रिंट आधार कार्ड (Aadhar Card) स्पीड पोस्ट (Speed Post) के जरिए आपके घर भेजा जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (UIDAI) के अधिकारी बताते हैं कि 50 रुपए के भुगतान में जीएसटी (GST) और स्पीड पोस्ट (Speed Post Charge) के पैसे भी जुड़ा है। हफ्ते से 10 दिन के भीतर नया आधार पत्र (New Aadhar Card) या कार्ड आपके आधार में दर्ज पते पर पहुंच जाएगा।



यहां आपको बता दें कि आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अब आपको कोई दस्तावेज जमा कराने की भी जरूरत नहीं है।

No document required for update of Photograph, Biometrics, Gender, Mobile Number & Email ID in your Aadhaar. Just take your Aadhaar and visit any nearby Aadhaar Kendra. For appointment at UIDAI-run exclusive #AadhaarSevaKendra visit https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/PXlak38PDi