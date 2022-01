आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं जानकारियां, जानें इसका पूरा नियम

आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकारी काम से लेकर अस्तपताल तक हर जगह होता है। आज के समय में यह आईडी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सबसे जरूरी कार्ड है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आपके आधार कार्ड में दी गई सभी जानकारी सही और सटीक हो।

लखनऊ. आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकारी काम से लेकर अस्तपताल तक हर जगह होता है। आज के समय में यह आईडी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सबसे जरूरी कार्ड है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आपके आधार कार्ड में दी गई सभी जानकारी सही और सटीक हो। अगर आपको अपने नाम, पता, फिर जन्म तिथि सही करवाना हो, इसके लिए भी अलग प्रक्रिया है। खास बात यह है कि कार्ड में करेक्शन एक बार से ज्यादा बार कराया जा सकता है। आइये जानते हैं कितनी बार आधार कार्ड में जानकारी बदल सकते हैं।

Aadhar Update How Many Times You Can Change Information In Aadhar Card