Aaj ka panchang 22 December 2021 : आज का पंचांग, आज का शुभ मुहुर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 22 December 2021: आज का पंचांग - बुधवार, 2078 आनन्द, विक्रम संवत, 03 पौष, कृष्ण पक्ष, तृतीया। बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आज के दिन शरीर पर तेल लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

आज क्या करें क्या न करें आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो घर से धनियां या तेल खाकर निकलें। तृतीया तिथि को परवल नहीं खाना चाहिए और इस तिथि में शिल्प, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन व गृह प्रवेश शुभ है।

निशीथ काल – 11.38 PM से 00.32 AM (23 दिसंबर) तक शुभ योग रवि योग – नहीं गुरु पुष्य योग - नहीं सर्वार्थ सिद्धि योग – नहीं अमृत सिद्धि योग – नहीं

द्विपुष्कर योग – नहीं त्रिपुष्कर योग – 06.51 AM से 02.53 PM तकगुलिक काल – 10.47 AM से 12.05 PM तक यमगंड – 08.10 AM से 09.28 AM तक