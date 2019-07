Aam Budget 2019: आम बजट 2019 में उत्तर प्रदेश के लिए क्या होगा खास, हो सकते हैं यह बड़े ऐलान

लखनऊ. नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Sarkar) की दूसरी पारी में पेश होने वाले पहले आम बजट 2019 (Aam Budget 2019) से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरे उत्तर प्रदेश को कई उम्मीदें हैं। प्रदेश के बुजुर्ग, महिला, किसान और युवा सभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की उस पोटली पर उम्मीद की नजर गड़ाए हैं, जिसमें उन्होंने बजट (Budget) को संभालकर रखा है। आम बजट से युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, बुजुर्गों को आर्थिक मदद और किसानों को कृषि क्षेत्र में सहायता आस है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार पार्ट- 2 का यह पहला आम बजट जनता की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है।



सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने भी केंद्र की मोदी सरकार पार्ट- 2 (Modi Government) के पहले आम बजट (Union Budget) से कई विशेष मांग की हैं। जो इस प्रकार हैं -

- पश्चिम यूपी के लिए एक एम्स (AIIMS),

- पूर्वांचल के लिए आईआईएम (IIM),

- बुंदेलखंड में एक आईआईटी (IIT),

- प्रदेश की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं में केंद्र का समर्थन,

- नई योजनाओं को शुरू करने के लिए बजट में अलग से प्रावधान,

- गन्ना भुगतान के लिए चीनी मीलों को बैंकों से ऋण,

- कृषि उत्पादों के भण्डारण के भंडारगृह,

- सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट,

- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नई योजना



बजट में हो सकता है यह ऐलान

- टैक्सपेयर्स के लिए बजट में हो सकता है ऐलान

- 5 से 8 लाख रुपए की आय पर 10 फीसदी टैक्स स्लैब (Tax Slab) का ऐलान संभव

- निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख संभव

- नकद में होने वाले लेनदेन पर लगाम लगाने की तैयारी

- बजट में किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान

- समय पर बैंक कर्ज लौटाने वाले किसानों को तोहफे का ऐलान संभव

- जल संरक्षण और सिंचाई के लिए विशेष घोषणाएं संभव

As per tradition, Finance Minister @nsitharaman calls on #PresidentKovind at Rashtrapati Bhavan before presenting the Union Budget pic.twitter.com/8aihedY3nP