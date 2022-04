दिल्ली मुंबई Express Way पर एक्सीडेंट, मरने वालों में आधा दर्जन यूपी से, कई गंभीर घायल

बुधवार देर शाम दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हो गया। दर्जनों घायल हो गए। मरने वालों में आधा दर्जन लोग यूपी से हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है।

दिल्ली से मुंबई जाने वाले एक्स्प्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव ठेकड़ाका बास के पास बुधवार अल सुबह निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दो केन्ट्रा ट्रक आमने-सामने टकरा गए। हादसे में एक ट्रक में बैठे तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक में बैठे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

File Photo of Road Accident on Delhi Mumbai Express way