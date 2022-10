यूपी सरकार के निर्देश, पराली और गन्ने की पत्तियां जलाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई

खेतों में पराली या फसलों के अवशेष जलाने से रोकने के लिए सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अपने क्षेत्रों में पराली जलाने जैसी घटना को बिल्कुल नहीं होने दें।

उत्तर प्रदेश में पराली और गन्ने की पत्तियां न जलाई जाएं, इसे लेकर योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत यदि पराली और गन्ने की तैयार हो रही फसल के कटने पर उसकी पत्तियां जलाने की शिकायत पाई जाती है, तो संबंधित किसान के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की तरफ से सोमवार को सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को दी गई है। मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अपने क्षेत्रों में पराली जलाने जैसी घटना को बिल्कुल नहीं होने दें। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजस्व ग्राम के लेखपाल की जिम्मेदारी भी होगी कि वह अपने इलाके में फसलों के अवशेष जलाने जैसी घटनाओं पर रोक लगाएं। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

Action should be taken against those who burn stubble and sugarcane leaves