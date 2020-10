विंदू दारा सिंह ने की सीएम योगी से मुलाकात, कहा 'झूठ तो कभी भी सच्चे योगी को नहीं हरा सकता'

लखनऊ. उत्तर प्रदेश का हाथरस गैंगरेप (Hathras Gangrape) मामला धीरे-धीरे ठाकुर बनाम दलित का खेलता बनता जा रहा है। गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर यूपी में दंगे हो रहे हैं। हाथरस गैंगरेप मामला अब एक सांप्रदायिक रूप ले चुका हैं। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अभिनेता विंदू दारा सिंह(Vindu Dara Singh) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मुलाकात की। विंदू दारा सिंह ने ट्विटर पर सीएम योगी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा कर सीएम की तारीफ की है।

Honoured to meet the very hardworking CM of UP Shri @myogioffice and trust me the more they try to bring his hard work down with false cases and lies like #Hathras the higher his hard work with go up with the truth always winning ! Lies can never defeat a true Yogi . @BJP4India pic.twitter.com/lBXGmtEbSb