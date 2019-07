Ground Breaking Ceremony2 में बोले गौतम अडानी, यूपी के बिना देश में कुछ नहीं

लखनऊ. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 (#Ground Breaking Ceremony2) में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी (Gautam Adani) ने कहा कि भारत का विकास और ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यूपी के बिना देश में कुछ नहीं। यूपी पूरे इंडिया के विकास को और आगे ले जाएगा।



विश्वस्त भारत का निर्माण कर रहे हैं अमित शाह (Amit Shah)

अमित शाह को लेकर गौतम अडानी ने कहा कि मैं उनको 25 सालों से जनता हूं। हम दोनों कंपनिया चलाते थे। उस समय शायद ही यह अंदाज था कि वह सफलता के उस शिखर पर पहुंचेंगे, जो देश के चुनिदा नेताओं में होंगे। मैं अमित शाह जी के साथ यहां पहली बार मंच सांझा कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह ने देश के इलेक्टोरल मैप को बदल डाला। अमित शाह (Amit Shah) ने जिस तरह बीजेपी के अध्यक्ष बनकर भाजपा को जनादेश दिलवाया। उसी तरह गृहमंत्री के पद से अमित शाह अब एक विश्वस्त भारत का निर्माण कर रहे हैं।



कानून व्यवस्था सुधारना फोकस

गौतम अडानी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को लेकर कहा कि उनका काम ही उनकी सफलता की बुनियाद है। यूपी उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। उनका फोकस यहां की कानून सुधारने पर है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को हटाना, पारदर्शिता बढ़ाना उनके एक्शन में दिख रहा है।

यह भी पढ़ें: गृह मंत्री अमित शाह ने #GroundBreakingCeremony-2 का किया शुभारंभ, 65 हजार करोड़ के निवेश की रखी नींव

I have a strong conviction that UP will play a critical role in fulfilling India's aspirations of becoming a $5 Tn economy. It was my privilege to share the Adani Group's plans in contributing towards this vision at the #GroundbreakingCeremony2 of the UP investor summit .