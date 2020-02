अदिति सिंह ने दिल्ली चुनाव में जीत पर अरविंद केजरीवाल को दी बधाई, कहा यह

लखनऊ. आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनाव में एतिहासिक जीत के बाद अरविंद केजरीवाल के पास हर ओर से बधाईयां पहुंच रही हैं। यूपी से भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वहीं चुनाव में अपना खाता भी न खोलने वाली कांग्रेस पार्टी की रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने भी उन्हें बधाई दी। साथ ही दिल्ली में आप पार्टी द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होने की बात कही।

अदिति सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "आम आदमी पार्टी, अरविन्द केजरीवाल और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। एक चुनी हुई विधायक होने के नाते मैं शिक्षा और स्वास्थय के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों से हमेशा प्रभावित रही हूं। आखिर में हम सभी अपने इस महान देश के लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद।"

Congratulations @AamAadmiParty, @ArvindKejriwal and all your comrades. As an elected rep, I've personally always been very impressed by the work done by you in the health and education sectors. In the end, we are all working for this great nation.Jai Hind