यूपी के सभी सरकारी, प्राइवेट ITI कालेजों में एडमिशन शुरू, अंतिम तिथि और फीस

ITI Admission Process आईटीआई में प्रवेश के लिए सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क 250 रूपये फीस रखी गई है। तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क 150 रूपये की फीस रखी गई है। प्रवेश संबधी सूचना के लिए हेल्प डेस्क नं0 0522-4150500, 7897992063 जारी किया गया है। जबकि किसी भी प्रकार की अन्य दिक्कत दूर करने के लिए 0522-4047658, 9628372929 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

विशेष सचिव व अधिशासी निदेशक अभिषेक सिंह की ओर से बताया गया क, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाकर लिंक “Online Submission of Application for Admission for Session 2022-23” for Government/ Private ITI” पर क्लिक कर अपना फार्म भरना होगा।

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व OTP से मोबाइल नम्बर का सत्यापन करना होगा। उन्होने बताया कि फार्म भरने के पश्चात उसे “Preview” वाले पृष्ठ पर अंकित ‘Proceed For Payment’ के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 के माध्यम से किया जा सकता है, जिस हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, के पेमेन्ट गेटवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

विशेष सचिव व अधिशासी निदेशक अभिषेक सिंह की ओर से बताया कि आवेदन शुल्क का भुगतान होने पर अभ्यर्थी अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेगा। विशेष सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों में हुई कतिपय त्रुटियों के संशोधन हेतु 02 दिन ( 48 घण्टे ) का समय दिया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी ई-फार्म में वेबसाइट www.scvtup.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार विवरणी का कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकता है।