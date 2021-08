अब भाजपा में किसी को ज्वाइन कराने से पहले होगी स्क्रीनिंग, बबलू कांड के बाद पार्टी को छवि की चिंता

After Bablu Scandal now screening will be done before joining BJP- उत्तर प्रदेश में भाजपा (BJP) अब किसी को भी पार्टी में ज्वाइन कराने से पहले स्क्रीनिंग कराएगी। पांच सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी ही तय करेगी कि कौन पार्टी में शामिल होगा और कौन नहीं। कमेटी नेताओं का कैरेक्टर वैरिफिकेशन करेगी।