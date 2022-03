पीजी के बाद 10 साल सरकारी अस्पताल में देनी होगी सेवा, ऐसा न करने पर देने होंगे 1 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एमबीबीएस चिकित्सकों को नीट पीजी के बाद 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। नीट पीजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग में भारांक दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें बॉन्ड भरना होगा।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एमबीबीएस चिकित्सकों को नीट पीजी के बाद 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। नीट पीजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग में भारांक दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद आपको 10 वर्षों की सेवा सरकारी अस्पताल में देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक करोड़ की जुर्माना राशि देना पड़ सकता है। इस संबंध में नई गाइडलाइन भी शासन ने जारी की है। सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने पर संबंधित से विवरण भी मांगा गया है।

After PG Service will have to be Given Government Hospital for 10 Yrs