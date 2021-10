हवा में जहर, दिवाली के पहले राजधानी की आबोहवा खराब

Air Quality Index of Lucknow in Bad State before Diwali- गुलाबी ठंड की शुरुआत के साथ ही शहर में वायु प्रदूषण (Air Quality) का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली हो गई है। दशहरे के बाद राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार पहुंच गया है। यह हवा की खराब श्रेणी को बताता है।