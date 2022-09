UP: लंपी वायरस से गायों की मौत पर अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, लगाया ये आरोप

राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस ने सियासी तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लंपी से हो रही गायों की मौत को लेकर भाजपा सरकार पर हमला किया है। उनके पहले बसपा प्रमुख मायावती ने भी सरकार को घेरा था।

राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी लंपी वायरस का कहर बढ़ने लगा है। जिससे कई जिलों की गायों की मौत हो रही है। बकि पूरे देश में 60 हजार से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद से यूपी में इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लंपी से हो रही गायों की मौत को लेकर भाजपा सरकार पर हमला किया है। अखिलेश ने गोवंशों की रक्षा के लिए बनाए गए भाजपा सरकार के बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि उनके पहले बसपा प्रमुख मायावती ने भी सरकार को घेरा था।

Akhilesh Yadav attack BJP of death of cows due to lumpy virus in UP