विधान सभा सदन में अखिलेश यादव का होगा कड़ा इम्तिहान, Yogi से भिड़ंत की तैयारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का अब सदन में कड़ा इम्तिहान होगा। उन्हें विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सियासी योग्यता की परीक्षा होगी। सत्र में उनका सामना नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी से होगा।

Updated: May 12, 2022 04:42:32 pm

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर सदन में अखिलेश यादव को साबित करना होगा कि, उन्होंने यूपी में सियासत करने का जो निर्णय लिया है, वह सही है, और वह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रदेश सरकार की बातों का माकूल जवाब देने में सक्षम हैं। साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। अब तक मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल रहे अखिलेश यादव को अगले पांच वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह सब करना होगा।

Akhilesh Yadav with Yogi Adityanath in UP Assembly file Photo