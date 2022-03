विधान परिषद में अखिलेश यादव के पास पूर्ण बहुमत, इस बार क्या होगी BJP की स्थिति

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हंगामा थमने से पहले ही राजनीतिक दल विधान परिषद चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। दरअसल, 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन शुरू हो गया। मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 12 अप्रैल को होगी। वर्तमान में विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है। सपा के पास परिषद में 48 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 36 हैं। हालांकि, सपा के 8 निवर्तमान एमएलसी अब भाजपा में चले गए हैं। वहीं, बसपा का एक एमएलसी भी बीजेपी में शामिल हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की नजर अब एमएलसी चुनाव में फिर से समाजवादी पार्टी को हराकर उच्च सदन में भी बहुमत हासिल करने की है। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीटों के लिए नामांकन 15 से 19 मार्च तक होगा। इस चरण के नामांकन पत्रों की जांच 21 मार्च को होगी और 23 मार्च तक नामांकन वापस लेने की अनुमति होगी। मतदान 9 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनके नामांकन 22 मार्च तक जमा किए जा सकते हैं। जांच 23 मार्च तक की जा सकती है और 25 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 9 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 12 अप्रैल को होगी।

File Photo of Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav in UP MLC Elections