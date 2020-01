कन्नौज बस हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे अखिलेश डॉक्टर पर भड़के, कहा- बाहर निकलो, मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कसा तंज

कन्नौज. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को छिबरामऊ के घिलोई पहुंचे जहां शुक्रवार रात सड़क हादसे में करीब 20 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। सपा प्रमुख ने बस पर पुष्प चढ़ाकर कन्नौज हादसे के मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। छिबरामऊ अस्पताल में जाकर बस हादसे में घायल पीड़ितों से मुलाकात भी की। इस दौरान किसी बात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अस्पताल के डॉक्टर पर भड़क गए और बाहर निकल जाने को कहा।

घायलों को देखने के बाद अखिलेश अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से मुआवजा राशि देने की बात कर रहे थे, तभी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. डीएस मिश्रा बीच में बोल पड़े। इशसे अखिलेश नाराज हो गये। कहा कि तुम मत बोलो। तुम सरकारी आदमी हो। हम जानते हैं कि क्या होती है सरकार। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। बाहर निकल जाओ। किसी ने बताया कि डॉक्टर मिश्रा गोरखपुर निवासी हैं। सुनकर तुरंत ही अखिलेेश बोल पड़े अच्छा तभी वह सरकार का पक्ष ले रहे हैं। कहा कि चिकित्सक को बीच में नहीं बोलना चाहिए था।

सपा सरकार बनी तो देंगे 20-20 रुपए मुआवजा

अखिलेश यादव ने कहा कि बस का मालिक भाजपाई है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मृतकों के पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा दिये जााने की मांग करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजे देने में भी जाति और धर्म देखा जा रहा है। कहा कि जब सपा की सरकार बनेगी मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

बोले ईएमओ

इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (ईएमओ) डीएस मिश्रा ने कहा कि मैं मरीजों का इलाज कर रहा था। एक मरीज ने कहा कि उसे मुआवजे का चेक नहीं मिला है। इस पर मैं उसे समझा रहा था कि चेक दिया जा चुका है। इतने पर ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नाराज हो गये और मुझे कमरे से बाहर निकल जाने को कहा।

