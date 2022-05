चंदौली कांड में सियासतः अखिलेश ने कहा सरकार पर नहीं भरोसा, थानों में बढ़ा दलाली का सेंसेक्स

Akhilesh Yadav in Chandauli: चंदौली-वाराणसी के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। यहां अखिलेश ने न केवल परिजनों से मुलाकात बल्कि सरकार पर निशाना भी साधा।

Updated: May 09, 2022 03:58:20 pm

चंदौली जिले के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की घटना से अब राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गई। सपा प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को यूपी के चंदौली का दौरा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस की दबिश के दौरान जान गंवाने वाली लड़की के परिजनों से मुलाकात कर लड़की के पिता को सांत्वना दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी।

Akhilesh Yadav on Chandauli Kand Said Yogi Government Not Trusted