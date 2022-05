काशी में मंदिर मस्जिद मुद्दे को जान बूझकर उठा रही BJP - अखिलेश यादव

Gyanwapi Maszid Issue Projected by BJP अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मुद्दे पर कहा कि भाजपा जान बूझकर इस तरह के कार्यक्रम करती है। या तो भाजपा करती है या भाजपा के हिडन और अदृश्य मित्र होते हैं। भाजपा बुनियादी सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। महंगाई लगातार बढ़ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कि जिस समय हम लोग इस बहस को टीवी पर देख रहे थे पता नहीं कौन सी चीज बिक रही थी।

BJP Against One Rank One Pension अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जो नारा देती है कि भाजपा जो नारा देती है कि एक देश में एक ही राशन हो। कहीं ऐसा तो नही इन घटनाओं को आगे कर वन नेशन वन उद्योगपति की नीति पर काम कर रही हो।

Akhilesh Yadav on BJP Trilian Dollar Economy भाजपा एक देश एक व्यापारी एक देश एक उद्योगपति की नीति पर काम कर रही है। भाजपा को याद करना चाहिए कि उन्हीं के प्रधानमंत्री आगरा गए थे कि वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी से केवल ताजमहल से हो सकती है। उन्हीं के कार्यकर्ता नफरत करते हैं। महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं देना है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा के लोग हेट कैलेंडर पर बात करते हैँ।





Ministers Remove in Uttar Pradesh

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से 22 मंत्री हटाए गए इसलिए खाना खाया गया। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपना विपक्ष बनाकर रखती है। भाजपा ने गुपचुप तरीके से कई विपक्ष बनाकर रखी है। ज्ञानवापी को जानबूझकर उठा रहे हैं, पुराने फैंसले सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इस तरह के सर्वे नहीं होना चाहिए।

Buldozar and BJP are Illegle working in Uttar Pradesh अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलाए जाने के सवाल पर कहा कि भारत में सबसे ज्यादा भाजपा के लोगों के अवैध घर बने हैं। नियमों का पालन कोई नहीं कर रहा है तो वह भाजपा है। यूपी में सबसे ज्यादा गलत तरीके से बनाए घर भाजपा के हैं।

योगी ने जिस हॉस्पिटल का उदघाटन किया वो हमने बनाया था अखिलेश यादव ने कहा कि कल मुख्यमंत्री ने जिस अस्पताल का उदघाटन किया, वह रेसिडेसिंयल इलाके में कैसे हो सकता है, उसका नक्शा सपा सरकार ने पास किया। इल्लीगल को लीगल किसने बनाया यह बताए सरकार।