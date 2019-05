लखनऊ. फैनी तूफान ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा लिया है। ओडिशा पहुंचे फानी चक्रवात का असर यूपी के भी कई जिलों में पड़ता दिखा रहा है। वैसे ओडिशा की बात करें कि फैनी शुक्रवार सुबह ओडिशा के पुरी तट से टकराया। इससे कई मकानों काे नुकसान पहुंचा है। हजारों पेड़ व बिजली के खंभे गिर गए। इसमें तीन लोगों की मौत भी हो गई है। इस तबाही से लोग हैरान हैं व ओडिश वासियों के लिए चिंतित भी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनमें से हैं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में राज्य के लोगों को मदद का पूरा भरोसा दिलाया है।

समाजवादी पार्टी राज्य के लोगों के साथ है-

अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ओडिशा में इस तूफान से मची तबाही का जिक्र करते हुए लिखा है कि फैनी चक्रवात ओडिशा के कई जिलों व समुदायों में तबाही मचा रहा है। हम उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी राज्य के लोगों और प्रशासन के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है।

Cyclone #Fani threatens to cause havoc across communities in #Odisha. We pray for their well-being and safety and are ready to help in any way we can. The Samajwadi Party stands in solidarity with the people and administration of the state.