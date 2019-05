आप प्रत्याशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाले पर्चों को लेकर अखिलेश ने दिया बड़ा बयान, भाजपा को दी यह नसीहत

लखनऊ. पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी द्वारा भाजपा प्रत्याशी व पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी वाले पर्चे बांटने के आरोप पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि आप प्रत्याशी गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस में आपत्तिजनक पर्चों का खुलासा करते हुए रो पड़ी थीं।

अखिलेश यादव ने कहा यह-

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर उक्त मामले की निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतिशी के बारे में प्रसारित पत्र परेशान करने वाला है और राजनीति के लिए सबसे निचले स्तर पर गिरने वाला है। भाजपा को यह महसूस करने की जरूरत है कि गरिमा खोने से बेहतर होगा कि वह गरिमा के साथ हारे।

The letter circulated about @AtishiAAP is a new, distressing and disturbing low.



The BJP needs to realise that it's better to lose with dignity than to lose all dignity.