सांतवे चरण में एक सीट से जीतेगी बीजेपी: अखिलेश यादव

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि छठे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शून्य सीटें जीतेगी। वहीं सातवें चरण में भाजपा एक सीट जीत सकती है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी रेड कार्ड के जरिये जीतना चाहती है। ऑफिसर्स को सपा-बसपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड बांटे जाने के निर्देश दिए गए हैं। यहां तक कि सपा-बसपा कार्यकर्ताओं को वोट देने से भी मना किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत पहले चुनाव आयोग से की गई थी लेकिन इसे संज्ञान में नहीं लिया गया।

akhilesh yadav , SP: Will Red Cards be issued to SP-BSP only? Is everyone in BJP clean, is there no one there with criminal background who was issued Red Card? BJP is conspiring to scare people so that they don't cast their votes. https://t.co/abvR3187lf