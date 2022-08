अखिलेश यादव बोले, महंगाई तथा बेरोजगारी चरम पर, चिंता का विषय

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय है कि महंगाई तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दुनिया के तमाम आंकड़ो को देखें तो स्वास्थ्य, प्रेस की आजादी आदि में हमारा देश काफी पीछे नजर आता है। अखिलेश यादव सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने तिरंगा भी फहराया। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पर चिंता जताई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि, देश की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती पर हम आज जब आजादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारे देशवासियों के सामने चुनौती भी है। अब तो यह चिंता का विषय है कि हमारा देश बाकि देशों के मुकाबले आगे कैसे बढ़े। आज दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो भी घोषणा की है, उन सभी पर अमल किया जाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि जो लालकिला से संकल्प लिए जाएं वह पूरे होने चाहिए। हमारे देश में बेरोजगारी कम होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हमारा देश बहुत पीछे है।

Akhilesh Yadav said, inflation and unemployment at peak, a matter of concern