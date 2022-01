अखिलेश उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां के खिलाफ नहीं उतारेंगे प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के महासंग्राम के लिए राजनीतिक दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा उन्नाव पीड़िता की मां आशा सिंह के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हालांकि, वह आशा सिंह का समर्थन जरूर करेगी।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के महासंग्राम के लिए राजनीतिक दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा उन्नाव पीड़िता की मां आशा सिंह के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हालांकि, वह आशा सिंह का समर्थन जरूर करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी आशा सिंह ने कहा कि सपा उन्नाव सीट से किसी को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा, ''अखिलेश भैया ने हमेशा मेरा साथ दिया है। पार्टी ने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे पता चला है कि यहां से सपा से किसी को चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे।'' उधर, उन्नाव सपा जिलाध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे अफवाह बताया है।

Akhilesh Yadav says SP Candidate not contest against Unnao Rape Victim