Article 370 पर लोकसभा में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अमित शाह से पूछ लिये यह सवाल

लखनऊ. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) के हटाने पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी बताये। साथ ही बतायें कि नागालैंड और मिजोरम की खुशियां कब लौटाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाए गए किसी भी कदम का स्वागत है, लेकिन लोकतंत्र में छल, कपट, बल का उपयोग लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन है। सहमति और भरोसे से फैसले होने चाहिए। सभी दलों को बातचीत का हिस्सा बनाना चाहिए। एकतरफा निर्णय से विवाद पैदा होता है।

सोमवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का विरोध करती है। सरकार ने असंवैधानिक तरीके से यह फैसला लिया है। अगर सरकार को लगता है कि वह पुलिस के बल पर लोगों की आवाज दबा देगी तो इतिहास गवाह है ऐसा नहीं हो सकता। आज कश्मीर भारत से अलग हो गया।

यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर यूपी में जश्न का माहौल, बाराबंकी में तिरंगा लेकर निकलीं मुस्लिम महिलाएं

akhilesh yadav , Samajwadi Party , in Lok Sabha on #Article370revoked: We are with the country. But now my question is about the status of Pakistan occupied Kashmir. Government should answer this. pic.twitter.com/oqjC9eEv0o