यमुना एक्सप्रेस वे हादसा: 29 लोगों की मौत के बाद अखिलेश यादव ने किया ये बड़ा ऐलान, कर दी ये बड़ी मांग

Defence Minister Rajnath Singh has taken cognizance of road accident dent on Yamuna Expressway in Agra in which 29 persons have died. He spoke to District Magistrate & gave directions for proper treatment of those injured. (File pic) pic.twitter.com/SKuXktAPRA

लखनऊ. लखनऊ से दिल्ली जा रही (UPSRTC) रोडवेज बस यमुना एक्सप्रेस-वे पर चालक की झपकी के कारण हादसे का शिकार हो गई। यमुना एक्सप्रेस वे से 30 फुट गहरे झरना नाले में गिरने से बस में सवार 29 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस हादसे से शहर में हड़कंप मच गया है। हादसे के बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम और परिवहन राज्यमंत्री को दुर्घटनास्थल का दौरा करने के आदेश जारी किये हैं। सीएम ने निर्देश दिये हैं कि दिनेश शर्मा अौर स्वतंत्र देव सिंह जांच के लिए घटनास्थल का दौरा करें। इसके अलावा आगरा में हुए बस हादसे पर रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में शोकसंतप्त परिवार के साथ हूं। ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसका साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार को ५० लाख मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजे की राशि बढ़ाए। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।

सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

वहीं इससे पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए इस दर्दनाक हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को पांच का लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही आलाधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिये हैं। सीएम ने हादसे की जांच के भी निर्देश दिये हैं।

29 लोगों की मौत

आपको बता दें कि लखनऊ से गाजियाबाद जा रही अवध डिपो की जनरथ बस आगरा के थाना एताम्दपुर क्षेत्र के पास यमुना एक्सप्रेस वे की रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट गहरे झरना नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में लगभग 50 लोग सवार थे। 29 शवों को निकाल लिया गया है। हादसे की शिकार बस को नाले से निकाला जा चुका है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल मे भर्ती कराया गया है।

CM Yogi Adityanath nath has taken cognizance of the accident of Awadh Depot Bus of UP Roadways in Agra on the Yamuna Expressway. He has expressed his grief and condolences at the death of the passengers and directed DM SSP to provide all possible medical attention to the injured. pic.twitter.com/dqjsxGxam4