अखिलेश की सलाह, जिनके घर शीशे के हैं वो पत्थर लेकर न चलें

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान जो भी लोग मारे गये, उन सभी की मौत पुलिस की गोली से हुई है। यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। चौधरी चरण की 117वीं जन्मतिथि पर प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी अव्यवस्था फैलाने और सपा की जासूसी करवाने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हैं वो पत्थर लेकर न चलें।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से उनकी पार्टी की जासूसी कराई जा रही है। एलआईयू के लोग मीडियाकर्मी बनकर पार्टी ऑफिस में आते हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेसवार्ता में एलआईयू का व्यक्ति किस अधिकारी के कहने पर भेजा गया था?

भारतीयों को धोखा दे रही सरकार

एनआरसी और सीएए पर सपा प्रमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीयों को धोखा दे रही है। सरकार चाहती है कि आम जनता डरे। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और गृहमंत्री कुछ और। आखिर, इनकी पार्टी के लोग लोग सच कब बोलेंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पहले अपने लोगों को सीएए और एनआरसी समझा ले, फिर दूसरों से बात करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जानकारी हासिल करें कि एनआरसी लागू होने क्या होगा?

पीएम मोदी स्पष्ट करें वसुधैव कुटुम्बकम का क्या होगा?

अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका भी स्पष्टीकरण कर दें कि वसुधैव कुटुम्बकम का क्या होगा? एक अन्य ट्वीट में सपा प्रमुख ने कहा कि सीएए ने हमारे संविधान में निहित समानता के अधिकार को नष्ट किया है। एनआरसी का प्रवासी गरीबों, आदिवासियों और यहां तक कि अच्छे होली मैन पर भी प्रभाव पड़ेगा जो बिना किसी सांसारिक सामान के हर जगह भटकते हैं। हमें उनसे धर्म का अर्थ सीखना चाहिए न कि उन लोगों से जो सत्ता की लालसा रखते हैं।

The CAA has destroyed the right to equality enshrined in our constitution.



NRC will effect the migrant poor, tribals and even our Holy men who wander everywhere without any worldly belongings. We should learn meaning of religion from them and not from those who lust for power. pic.twitter.com/Ly3HTltS0w