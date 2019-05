सूरत में आग से 15 छात्रों की मौत पर अखिलेश ने किया ट्वीट, छवियों को देखकर टूटा दिल

लखनऊ. गुजरात के सूरत शहर के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 15 छात्रों समेत 20 की मौत पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि गुजरात से आने वाली छवियों को देखकर उनका दिल टूट रहा है। उनका कहना है कि जिन छोटी-छोटी उम्र के बच्चों ने आग ये बचने के लिए कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल छलांग कर जान गंवाई है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं उन बच्चों के परिवारों के साथ हैं। जो बच्चे अग्नि से प्रभावित हुए हैं। वह उनके परिवार के साथ है।

It is heartbreaking to see the images coming from Gujarat and read the tragic news about the children who have lost their lives at such a young age.



My thoughts and prayers are with all those families affected by the fire and with the people of Surat.