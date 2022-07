गर्भवती पत्नी के इलाज में गरीब मजदूर ने चोरी की, इसमें भाजपा सरकार अपराधी है, अखिलेश यादव के ट्वीट से मिल रही..

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि, उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके खाने और इलाज के लिए पैसा नहीं है। इसलिए उसने चोरी करने का फैसला किया है। ऐसे मामले को सुनकर वहाँ मौजूद सभी की आँखें भर आईं। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार को अपराधी बताया।

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र घटी इस मार्मिक घटना के बाद अब नियमों और क़ानूनों के हाथ बंधे पोलिस वाले खुद भी परेशान और उस दर्द को महसूस करते हुए असहज हो रहे हैं। वहीं मंगलवार को इसी मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर कमेन्ट किया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि, गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए किसी का लुटेरा बन जाना दरअसल सरकार की विफलता का विषय है। जो सरकार ग़रीब जनता का इलाज नहीं करवा सकती है, उसने बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इस घटना के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इस परिस्थितिजन्य अपराध के लिए भाजपा सरकार अपराधी है।

Symbolic photo of Labor Theif in varanasi for his pregnant wife with Akhilesh Yadav Tweet