आतंकी हमले की सूचना पर यूपी में अलर्ट जारी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, सभी गाड़ियों की हो रही सख्त चेकिंग

आतंकी हमले की सूचना पर यूपी में अलर्ट जारी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, ट्रक से आकर इन जिलों को बना सकते हैं ठिकाना

(Terrorist in UP) एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार (ADG Law and Order Prashant Kumar) के मुताबिक अभी किसी विशेष स्थान या घटना के बारे में कोई स्पष्ट खुफिया इनपुट नहीं मिला है। इसलिए प्रदेश में एहतियात के तौर पर अलर्ट (Alert in UP) जारी किया गया है।