आरआरबी एनटीपीसी भर्ती विवाद को लेकर यूपी में अलर्ट जारी, प्रशासन मुस्तैद

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर उत्पन्न हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। शुक्रवार 28 जनवरी को छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के छात्रों के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लगातार संवाद स्थापित किया जाए। राज्य में अलर्ट जारी करते हुए किसी भी तरह के प्रदर्शन से दूर रहने की बात कही गई है। दरअसल, कुछ दिन पहले प्रयागराज में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। छात्रों ने रेलवे ट्रैक को कई घंटों के लिए जाम कर दिया था। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है। प्रयागराज में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ था। यहां तक कि लाठीचार्ज भी हुआ था। ऐसे में विवाद काफी बढ़ गया था। इसलिए शुक्रवार को जब बिहार में छात्रों ने बंद का ऐलान किया है, तो यूपी में प्रशासन मुस्तैद हो गया है। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी आईजी रेंज एडीजी जोन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

Alert Issued in UP Regarding RRB NTPC Recruitment Controversy